الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 300 شجرة مثمرة و500 متر نجيل طبيعي في المنطقة الصناعية بجمصة

شجرة
شجرة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملات المكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة، على ترعة قرية ميت الصارم بنطاق مركز المنصورة وبالمنطقة الصناعية بجمصة.

وقال  محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 930 طن من القمامة و المخلفات الصلبة ونواتج التطهير ونواتج تقليم وتهذيب الأشجار بجميع المناطق التي شملتها الحملات بمشاركة 18 محلية بنطاق المحافظة،  موضحا أنه تم اليوم زراعة 300 شجرة مثمرة و500 متر نجيل طبيعي بأنحاء المنطقة الصناعية بجمصة.

وأشار "مختار" ان الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات الصلبة ونواتج تطهير بالطريق العمومي علي ترعة قرية ميت الصارم في نطاق مركز المنصورة ، وتستمر على مدار أسبوع وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، كما تستمر الحملة المكبرة بالمنطقة الصناعية بجمصة حتى الانتهاء من كافة أعمال التشجير والتجميل، بعد إتمام أعمال رفع كافة تراكمات المخلفات الصلبة بأنحاء المنطقة، وذلك بإشراف ومتابعة جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وأشار "مختار"  إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد، بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة.

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Screenshot_20230523-100347
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IMG-20230523-WA0005
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الحملات المخلفات

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