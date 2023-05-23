النيابة تستدعي شهود العيان في مقتل شاب بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، استدعاء شهود العيان؛ لسماع اقوالهم حول العثور علي جثة شاب بأحد شوارع المنطقة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب متوفي بأحد شوارع المنطقة وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.