الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الحكومة توافق على إنشاء مستشفى عام بالسادات في المنوفية

النائب أحمد أبوزيد
النائب أحمد أبوزيد

أكد أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استجابة لمطلبه الخاص بأهالي قرى ومدينة السادات بشأن إنشاء مستشفى عام جديدة لمدينة السادات، وبالفعل خصصت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة الأرض ومساحتها 17 فدانا بالمحور المركزي بجوار جامعة السادات الجديدة؛ وتم إسناد المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبناء طبقا للكود المصري بمعرفة الهيئة.

وقال أحمد أبو زيد إن لجنة من مديرية الصحة بالمنوفية استلمت قطعة الأرض التي تم تخصيصها ويقام عليها مستشفى السادات الجديدة، مؤكداً أنه تم إسناد المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبناء طبقا للكود المصري بمعرفة الهيئة.

وأضاف أن إنشاء هذه المستشفى سوف يخدم مدينة السادات والقرى المجاورة التابعة لها وذلك للأهمية القصوى نظرا لأن مدينة السادات تقع على الطريق الصحراوي، مشيراً إلى أن مدينة السادات فيها نسبة كثافة سكانية مرتفعة ولكن الخدمات الصحية غير كافية وإنشاء المستشفى سوف يخدم الكثير من المرضى.

ووجه النائب أحمد أبو زيد تحية شكر وتقدير للدكتور وزير الإسكان والمرافق والدكتور وزير الصحة، على سرعة الاستجابة لمطالب أهالي قرى ومركز السادات فيما يخص مستشفى السادات العام الجديدة.

العمرانية الجديدة الخدمات الصحية المحور المركزى المجتمعات العمرانية الجديدة النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب حزب مستقبل وطن مستشفي السادات العام مديرية الصحة

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