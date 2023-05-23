الصحف تبرز تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي

تناولت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فمن جانبها، أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تحرص دائما على الاستمرار في تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وأنها حكومة وشعبا ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية وحريصة أيضا على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة، مرحبا بأطراف الإنتاج الثلاثة العرب من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة ألقاها نيابة عنه حسن شحاتة وزير القوى العاملة أمس في افتتاح مؤتمر العمل العربي بالقاهرة - أن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة راغبة في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية فيما بين دولنا العربية على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، وتتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارا في سياق أوسع من العمل الجماعي والحوار الاجتماعي والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية، التي نتطلع إليها جميعا في إطار منظومة صلبة وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، خاصة أن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة تستدعي من أمتنا العربية إعطاء العمل العربي المشترك أولوية لتكون نموذجا مشرفا لحضارة عريقة قادرة على الاستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق كما تستدعي الإسراع بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتحرك نحو وحدة الصف في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار.

وأعرب الرئيس - في ختام كلمته - عن تمنياته أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها المساهمة في النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي في البلدان العربية لتواكب التحديات التي تفرضها الظواهر المستجدة في سوق العمل العربي والدولي وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة وحماية اجتماعية ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يضمن كرامة وحق الجميع في مجتمع متوازن، يعيش فيه الجميع بكرامة.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة، حيث أكد الرئيس اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى لسلطان عمان إلى مصر.

وأكد الزعيمان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات.

وأعقب ذلك، توجه السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد مسجد مصر الذي يعد أحد أكبر المساجد في العالم، بسعة 107 آلاف مصل.

كما تفقد السلطان هيثم بن طارق مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، واستمع إلى شرح مفصل حول دار الأوبرا، وهي أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط وتستوعب نحو 2200 مقعد للجمهور.

وتضم مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية أيضا مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة والأوركسترا الموسيقية والمكتبات والمتاحف مثل متحف العاصمة ومتحف الفن.

وكان الرئيس السيسي في وداع السلطان هيثم بن طارق بمطار القاهرة.