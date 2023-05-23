تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل شقتها ببولاق الدكرور

كشف مصدر أمني أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان العثور على جثة سيدة على جثة سيدة داخل مسكنها في بولاق الدكرور، لكشف ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في بولاق الدكرور، و توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة، وتبين من خلال مناظرتها عدم وجود إصابات ظاهرية بها وتم نقلها إلى المشرحة.



ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.