الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل شقتها ببولاق الدكرور

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة

كشف مصدر أمني أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان العثور على جثة سيدة على جثة سيدة داخل مسكنها في بولاق الدكرور، لكشف ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في بولاق الدكرور، و توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة، وتبين من خلال مناظرتها عدم وجود إصابات ظاهرية بها وتم نقلها إلى المشرحة. 

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ارتباط ارتكب الأق اقتر الـ البل

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تقرير دولي: المتحف الكبير بوابة لماضي مصر وحاضرها ومستقبلها

تقرير بريطانى: مصر من أفضل البلدان التى توفر عالمًا مثاليًا لقضاء العطلات

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل شقتها ببولاق الدكرور

أثناء محاولة إسعافه.. مصرع أحد مصابي حادث انقلاب "ميكروباص" بقنا

"تموين الدقهلية": توريد 286 ألفًا و939 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس