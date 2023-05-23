صحيفة: العالم يمر بفترة من عدم اليقين الاقتصادى وارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة

قال خبراء لصحيفة "يوروبيان ستينج" البلجيكية، إن العالم يمر بفترة من عدم اليقين الاقتصادي الكبير مع استمرار ارتفاع التضخم واستمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية، وتوقعات بارتفاع معدلات البطالة، ومخاطر تراجع العولمة والتضخم المصحوب بركود اقتصادي في اقتصادات العالم الفترة المقبلة.

وقالت راضية خان، كبيرة الاقتصاديين لإفريقيا والشرق الأوسط في بنك "ستاندرد تشارترد"، إن الاقتصاد العالمي يمر بحالة عدم اليقين مع استمرار ارتفاع التضخم واستمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة في محاولة لخفض الإنفاق، ولكن هناك بعض التفاؤل حول مرونة أوروبا وشعور بأن التوقعات الاقتصادية ستصبح أكثر وضوحًا في النصف الثاني من العام ، حيث ينتعش اقتصاد الصين أكثر من جائحة كورونا.

وأضافت: "إذا نظرنا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن أوروبا والمخاوف من حدوث ركود عميق خلال فصل الشتاء وأزمة الطاقة، وتباطؤ النمو، فيبدو أن هذا لا أساس له من الصحة إلى حد ما".

ويضيف الاقتصادي خورخي سيسيليا: "الطريقة التي نراها هي أننا سنواجه ركودًا معتدلًا في الولايات المتحدة، ولا نرى نقاط ضعف قد تقودنا إلى الاعتقاد بأن الركود سيكون مختلفًا عن الدورة العادية، وهذا يعني أنه من المرجح أن يأتي الانتعاش بعد ذلك عندما ينخفض ​​التضخم وتكون أسعار الفائدة الحقيقية أقل قليلاً ".

وتابعت سيسيليا: "حتى الآن كان النمو مرنًا للغاية في جميع المجالات والسؤال الكبير هو ما إذا كانت هذه المرونة تظهر أن هناك قوة أساسية في الاقتصاد أو ما إذا كان لديك بعض العناصر أو الحواجز التي تساعد الاقتصادات على الخروج".

وتسائلت سيسيليا: "إنه في حالة الولايات المتحدة أو حتى أوروبا ، هل هناك فائض كبير من المدخرات المتراكمة أثناء الوباء والذي لا يزال قادرًا على توليد دخل كافٍ للعائلات لمواصلة الإنفاق؟ كان هذا أحد التفسيرات الكبيرة لسبب مرونة الاقتصاد؟".

يقول سيسيليا إن التضخم لا يزال مرتفعا وقد لا ينخفض ​​في أي وقت قريب، فلقد زاد التضخم بشكل كبير نتيجة للعديد من العناصر المتعلقة بصدمات جانب العرض وكذلك بارتفاع الطلب ، وخاصة السياسة المالية التي تم تنفيذها أثناء وبعد الوباء.

وأضاف أن ما نشهده الآن هو انخفاض المعدل السنوي للتأثيرات الأساسية التي تشق طريقها من خلال الاقتصاد ولكن لا يزال التضخم الأساسي ، ومن الواضح تضخم الخدمات ، مرتفعًا للغاية، وهناك المزيد من عدم اليقين فيما يتعلق بمدى سرعة هبوطه في المستقبل القريب.