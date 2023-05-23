الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إسلام عفيفى: يجب تدشين برامج لتأهيل الشباب كمرشحين فى انتخابات المحليات

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، المتحدث الرسمي لحزب مصر الحديثة، أن إعداد الكادر مسألة في غاية الصعوبة، لكن هناك تجارب ناجحة مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهناك أيضًا شباب البرنامج الرئاسي، إذن نحن نملك المقومات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني «المحليات». 

وقال "عفيفي"، إنه يجب علينا الوعي بما يهدد الأمن القومي المصري؛ لأن هناك دول تم تدميرها بسبب غياب الوعي عن طريق اختراق الوعي لدى شعوبها، مضيفًا أنه على الإعلام أن ينتبه لذلك الأمر، كذلك يجب على الدولة أن توفر دورات تدريبية لزيادة الوعي، كما أنه على القوى السياسية دورًا كبيرًا في الحفاظ على وحدة المجتمع، لنستطيع مواجهة أي خطر يهدد الأمن القومي.

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب مصر الحديثة، أن الحماس في الإصلاح وحده لا يكفي، لكن يجب علينا أن نضع برامج متفق عليها من كل القوى السياسية للإصلاح، قائلًا: "يجب ألا نتسرع وأن نعي جيدًا ما يمكن أن نفعله، فالوعي الزائف ينتج عنه نتائج خاطئة".

وأشار إلى أن هناك أجيال خلال الـ ١٥ عامًا الماضية لم ترى أدوات رقابية، كذلك هناك أزمة في عناصر مؤهلة، فيجب أن يكون هناك برامج تدريبية على أعلى مستوى لتأهيل الشباب لكي يصبح مؤهلًا لهذه الانتخابات كمرشح أو كمشارك في العملية الانتخابية، ويجب أن يكون هناك نظرة تكاملية سائدة بين المجالس المحلية والجهات التنفيذية.

وأوصى الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، بضرورة إعلاء المصلحة العليا للمواطن فهو سيد هذا الوطن، وأن نهتم بالواقعية السياسية قبل إجراء أي انتخابات أو إصدار قانون للإدارة المحلية. 

أدار الحوار خلال الصالون، مصطفي كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل عضو مجلس الشيوخ، والنائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، وكريم السقا شاب  سياسي وعضو لجنة العفو الرئاسي، والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 فيما شارك في الجلسة الثانية، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، المتحدث الرسمي لحزب مصر الحديثة، عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

إسلام عفيفي مصر الحديثة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المحليات الحوار الوطنى الأمن القومي

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