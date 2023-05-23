الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التجمع": نظام القوائم المغلقة المطلقة هو الأفضل لإجراء انتخابات المجالس المحلية

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن نظام القوائم المغلقة المطلقة هو الأفضل في إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية نظرا لتضمنها كل الفئات، قائلًا: "إننا داخل حزب التجمع رأينا عدة آليات لإجراء الانتخابات تتفق مع رؤية الجمهورية الجديدة ووضعنا برامج وخططا في النهوض بالدولة المصرية تتماشى مع الإرادة السياسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني “المحليات”. 

وقال عبدالناصر قنديل، إن الدولة كانت تواجه تحديات خلال السنوات الماضية وكان أهم أولوياتها تثبيت أركان الدولة والوصول إلى مكانة توازي قيمة مصر كدولة واستعادة مكانتها ومحاربة الإرهاب الأعنف على مر التاريخ المصري، مضيفًا أن الدولة المصرية نجحت في ذلك الأمر، ولذلك في ظل كل تلك التحديات لم تستطع الدولة أن تلتقط أنفاسها وهو ما أثر على إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وأضاف عبدالناصر قنديل، أنه لا يوجد أحد يرفض وجود مجالس محلية ولكن اختيار التوقيت أمر مهم، ويجب علينا قبل إجراء الانتخابات التحرك السريع في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أنه يجب علينا الحرص الشديد من تسلل بعض الجماعات لأن الانتخابات تجرى في كل القرى والنجوع ومن السهل التسلل إليها.

وأوصى الأمين العام المساعد لحزب التجمع، بضرورة إعلاء المصلحة العليا وضرورة التوافق والاصطفاف الوطني، وإصدار قانون الإدارة المحلية قبل إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

أدار الحوار خلال الصالون، مصطفي كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل عضو مجلس الشيوخ، النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، كريم السقا، شاب سياسي وعضو لجنة العفو الرئاسي، النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، المتحدث الرسمي لحزب مصر الحديثة، عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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