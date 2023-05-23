الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد فوزى لـ"صالون التنسيقية": نحن فى حاجة ماسة لإصدار قانون المحليات

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية كانت لديها رؤية بضرورة وجود المجالس الشعبية المحلية، وأجرت جلسات حوار مجتمعي داخلية وخارجية من خلال مجموعة من أعضائها. 

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني “المحليات”.

وأضاف أن التنسيقية تواصلت مع الأحزاب والنقابات العمالية ومختلف القوى الوطنية حول رؤيتهم فيما يتعلق بقانون المجالس الشعبية المحلية، وعقدت مجموعة من الحوارات المجتمعية الخاصة بالقانون داخل المقرات الخاصة بها من خلال أعضائها داخل التنسيقية ومن خلال أعضائها ممثلين للأحزاب المصرية.

وأوضح النائب أحمد فوزي، أن بعض الأحزاب كانت ترى أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل للانتخابات الشعبية المحلية نظرا لأن هذا النظام سيقوي الأحزاب السياسية ويزيد من رغبة الشباب في الانضمام للأحزاب، وهناك أحزاب أخرى كانت ترى أنه نظرا للدستور يجب أن تتم الانتخابات بالقائمة المغلقة، فيما كانت هناك بعض الأحزاب والتكتلات تطالب بأن تكون الانتخابات بالنظام الفردي، مضيفًا أنه من خلال هذه المناقشات نستطيع أن نقول أنه ليس هناك اتفاق على نظام معين تجري به الانتخابات.

وأشار إلى أن عدد المصريين تخطى المائة وخمسة ملايين مواطن وأن عدد أعضاء المحليات سيتخطى السبعين ألف عضو، مضيفًا أن حجم الانتخابات سيكون أكبر من انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. 

وقال إن هناك أجيالا لم تر المجالس الشعبية المحلية، فيجب علينا ضرورة تهيئة المناخ العام لإجراء الانتخابات وإصدار قانون الإدارة المحلية أولا، وتوفير مقرات جديدة للمجالس الشعبية لعدم وجود المقرات القديمة لضمها لبعض الوزارات والهيئات، مضيفًا أنه يجب علينا أن نفعل كل هذا قبل إجراء الانتخابات.

وأوصى بضرورة إجراء انتخابات للمجالس الشعبية المحلية، فنحن في حاجة ماسة لإصدار قانون الإدارة المحلية ونستطيع أن نفعل ذلك فالدولة المصرية دولة قوية استطاعت أن تعبر أزمات طاحنة.

أدار الحوار خلال الصالون، مصطفي كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل عضو مجلس الشيوخ، النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، كريم السقا، شاب  سياسي وعضو لجنة العفو الرئاسي، النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، المتحدث الرسمي لحزب مصر الحديثة، عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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