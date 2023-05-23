خبير سياسى يكشف سيناريوهات الأوضاع فى السودان

قال المحلل السياسي السوداني مجدي عبد العزيز، إن الفترة المقبلة من الأوضاع في السودان ستشهد سيطرة للجيش السوداني في الخرطوم، بعدما فقدت قوات الدعم السريع الكثير من قواتها، ولذلك تلجأ لاقتحام ونهب المقرات والسفرات والمستشفيات ودور العبادة، بالإضافة إلى النهب والسرقة والجرائم المتعددة.

وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ميليشا قوات الدعم السريع لاتخوض حربًا تكتيكة في هذا التوقيت، حيث أنها خسرت 85% من قواتها، وفقدت كل مقراتها في العاصمة السودانية الخرطوم وخارج الولايات الآخرى.

فيما أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني، أنه منذ أسابيع ماضية خفضت نبرة الاقتتال في الخرطوم، حيث أن الجيش فرض سيطرته على الخرطوم بأكمله، كما يواصل الجيش السوداني في الوقت الحالي إخراج قوات الدعم السريع من البلاد بالعديد من الطرق والوسائل.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت وسائل اعلام محلية عن بدء سريان الهدنة الجديدة في السودان لمدة 7 أيام، بموجب اتفاق جدة.

وكانت الخارجية السعودية، أعلنت عن توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، واتفق الطرفان على أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تحقيق وقف إطلاق نار قصير الأمد، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية.

ومن جانبه، قال مندوب السودان لدى مجلس الأمن، إن بلاده تننسق عمليات الإغاثة مع المؤسسات الدولية لإيصال المساعدات ضمن مسارات آمنة، وأكد خلال كلمته بالجلسة المنعقدة حاليًا بخصوص السودان، على أن اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب يشمل جميع المناطق.

وأشار إلى أن الجيش السوداني استجاب للهدنات المتعددة وتعامل معها بشكل إيجابي، مضيفًا: "الجيش مستمر بمراقبة مداخل ومخارج البلاد رغم التزامه بالهدنة لمنع "القوات المتمردة" من الحصول على دعم".

وكشف عن نهب 27 بنكًا وإحراق 16 مصنعًا والعديد من الأسواق، خلال الأحداث الدامية التي تشهدها السودان.