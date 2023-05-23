الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد السباعى: بعد 5 سنوات أصبحت التنسيقية لها تأثير كبير فى الحياة السياسية

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعد 5 سنوات أصبحت لها تأثير كبير فى الحياة السياسية فى مصر من خلال المجالس النيابية ونواب المحافظين والمجالس المتخصصة، كما أنه يوجد داخل كيان التنسيقية 26 حزبا بأيديولوجيات مختلفة وأيضاً شباب سياسي غير حزبى، الكل يعمل تحت مظلة مصلحة الوطن أولا وأخيرا.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي فى الحوار الوطني "الأحزاب السياسية".

وأضاف السباعي أن التنسيقية تشارك في الحوار الوطني بدور فاعل عن طريق التعبير عن الفكرة بشكل حقيقي ومواجهة التحديات فى جميع المحاور والملفات والموضوعات المختلفة والمهمة.

أدار الحوار خلال الصالون، مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل عضو مجلس الشيوخ، النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، كريم السقا، شاب سياسي وعضو لجنة العفو الرئاسي، النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، المتحدث الرسمي لحزب مصر الحديثة، عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

النائب محمد السباعي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الشيوخ المجالس النيابية التنسيقية الوطن

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