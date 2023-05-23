الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مها نصار: أحب العمل مع زوجى المخرج حسين المنباوى.. و"واحة الغروب" بداية سعادتى

الفنانة مها نصار
الفنانة مها نصار

قالت الفنانة مها نصار، إنها سعيدة بالمشاركة والعمل في مسلسل "واحة الغروب" مع المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، معبرة: "في واحة الغروب، كانت كاملة أبو ذكري محتاجة واحدة ذات بشرة سمراء، وبالفعل بالميكب نجحت في الحصول على الدور، وكان المسلسل بداية تعرف المخرجين عليا في الأعمال الفنية".

 

 "ضرب نار"

وأكد الفنانة مها نصار، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن دورها في مسلسل "ضرب نار" كان مختلف ونال إعجاب الجمهور، معبرة: "سحر في المسلسل كانت ضحية ظروفها الصعبة، وهي مش ست شريرة". 

 

"سوق الكانتو"

وتابعت: "جوزي حسين المنباوي مخرج مسلسل سوق الكانتو، أنا بحب اشتغل معاه جداً، لكن بفصل في علاقتي الشخصية به داخل اللوكيشن، ولازم أقوله ياأستاذ حسين في الشغل لإني بحترم وبقدر شغله جداً".

مها نصار دي ام سي مساء دى ام سى واحة الغروب حسين المنباوي

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