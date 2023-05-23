وكيل "خطة النواب": 31 مليار جنيه لدعم مستفيدي"تكافل وكرامة" بالموازنة الجديدة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أسعار اللحوم في الأرياف بلغت 300جنيه.

وأضاف ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي عبر فضائية صدى البلد، أن دعم الكهرباء والوقود والمواد البترولية في الموازنة الجديدة تجاوز 200 مليار جنيه، لافتًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة مطلوب زيادته أكثر من 5مليار جنيه.

وأكد أنه لا يوجد تغيير في سعر رغيف الخبز في الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن الحماية الاجتماعية الاضافية موجودة في الموازنة الجديدة.

وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، لافتاُ إلى أن الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخول.

وبين أن 5 مليون أسرة مستفيدين في تكافل وكرامة بـ 31مليار جنيه في الموازنة الجديدة.