هدوء فى العاصمة السودانية قبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، عن هدوء في العاصمة السودانية قبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعرب مندوب السودان بمجلس الأمن السفير الحارث إدريس، عن شكره للحكومة المصرية على استقبال السودانيين على أراضيها، وتعاملها معهم كمواطنين وليسوا كلاجئين.

وقال إدريس، خلال كلمته بمجلس الأمن اليوم، إنه لا يوجد أي معسكر للاجئين السودانيين في مصر، بل يقيمون بوصفمهم مواطنين ونشكر لمصر ترحيبها بالسودانيين ونطالب من المجتمع توفير الدعم لهم، حيث يزيد عددهم على 90 ألف سوداني".

ولفت إلى أن أعدادا كبيرة من السودانيين عبروا لدول الجوار مثل مصر وإثيوبيا وتشاد، لم يسجلوا أنفسهم كلاجئين، ولابد أن يمنحوا أولوية خاصة، لافتًا إلى أن عدد السودانيين الذين وصلوا لإثيوبيا 3 آلاف و568، من بينهم 30 لاجئًا فقط، ونوه أن معظم المغادرين كانت وجهتهم دول الخليج، و2% منهم فقط بقوا في إثيوبيا.

ومن جانبه، قال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، اليوم الاثنين، إن هناك مخاطر جدية من اتساع نطاق الحرب في السودان، داعياً الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال والانتقال للحوار وضمان حماية المدنيين.



وأضاف، أن المجتمع المدني يؤدي دورا بالغ الأهمية ويبتخذ مواقف حيادية، معلناً عن ترحيبه بتوقيع اتفاق جدة للأغراض الإنسانية.

وقال، إن الجهود السعودية والأمريكية أثمرت عن اتفاق جدة لوقف الاقتتال، مشيرًا إلى أن التمويل الإضافي للاستجابة الإنسانية أمر مطلوب وضروري.

فيما أكد عن الالتزام على منع تحول الصراع إلى نزاعات قبلية وإثنية، والعمل على التوصل لوقف إطلاق نار فعال.

وتابع المبعوث الأممي، للسودان الى نقل البعثة إلى بورتسودان لا يعني التخلي عن الشعب السوداني، لافتا إلى أن البعثة الأممية حاولت لعب دور الوساطة بين الجيش والدعم السريع دون جدوى، مشيرا إلى أن قرار إنهاء العنف بيد قيادات الجيش والدعم السريع.