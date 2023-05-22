الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح: نسعى لتنمية الثروة الزراعية والاقتصادية من التمور

جريدة الدستور

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الاثنين، في مؤتمر إطلاق كتاب الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في مصر. 

واتضح محافظ مطروح أنه تم إصداركتاب الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في مصر بنسختيه العربية والإنجليزية من قبل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بجمهورية مصر العربية وبالتعاون مع الأمانة العامة للجائزة كأول كتاب من نوعه الذي يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، ليكون مرْشِداً للمستثمر في اختيار أفضل الأصناف التجارية، وأفضل المناطق لزراعة هذه الأصناف بجمهورية مصر العربية.

وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود أمانة العامة لجائزة خليفه لنخيل التمر والابتكار الزراعى، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري على إصدار كتاب الخريطة المناخية لاهم أصناف التمور المزروعة بمصر كمرجعية هامة للخريطة الاستثمارية وتحدد أهم المواقع والاصناف والعمل على زيادتها وكيفية تحسين جودتها واكثارها وفقا للطبيعة المناخية، ونواه لوضع خريطة استثمارية على أساس علمي لزراعة النخيل وانتاج التمور بمصر والصناعات القائمة عليها بالمناطق الصالحة للتوسع المستقبلي.

وثمن محافظ مطروح التعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى في إطار ما تشهده علاقات الإخوة  المصرية الإماراتية  من تعاون بناء في كافة المجالات ومنها المجال الزراعى والصناعة خاصة صناعة التمور وماتمثله من أهمية اقتصادية  مع اقامة اكثر من ٥ مهرجانات متتالية للتمور في سيوة وما تمثله من أهمية في التسويق والترويج وتحقيق المنافسة في إنتاج التمور.

أشار إلى سعى محافظة مطروح  لتنمية هذه الثروة الزراعية والاقتصادية من التمور بما يعود بمزيد من النفع على مزارعى وأهالي سيوة  والاقتصاد الزراعى وكذلك التعاون مع جائزة خليفة الدولية ووزارة الصناعة في اعادة تأهيل مصنع تمور سيوة  بمحافظة مطروح الذي يجري استكمال تأهيله حالياً،  ودعم مشاركة ممثلي مصانع التمور بسيوة بالمعارض والمهرجانات الدولية.

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الابتكار الزراعي الثروة الزراعية المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي محافظ مطروح

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