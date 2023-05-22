الأربعاء.. خالد جلال يفتتح عرض "ياسين وبهية" على المسرح العائم

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "ياسين وبهية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة الفنان سامح بسيوني، وذلك فى الثامنة من مساء يوم الأربعاء ٢٤ مايو الجارى، علي المسرح العائم الصغير بالمنيل.

العرض المسرحي "ياسين وبهية" للكاتب الكبير نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، وهو ضمن سلسلة العروض التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد"، ويعد عرض "ياسين وبهية" ثاني عروض فرقة مسرح الشباب خلال العام الجاري، بعد افتتاح العرض المسرحي "حلمك عليك" .

"ياسين وبهية" بطولة الفنانين "حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبو زيد، ليلى مراد، كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، محمد البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر علي"، تأليف موسيقي وألحان : محمد علام، تصميم ديكور وإضاءة: عمرو الأشرف، تصميم أزياء: رحمة عمر، تنفيذ ديكور وأزياء: مي كمال، مخرج مساعد: أحمد فتحي وأحمد حسين ونيرة خليل، مخرج منفذ: محمد عاشور، غناء: فتحي ناصر وقطاع شئون الانتاج الثقافي.

يختص القطاع بالتوجيه في أعمال رسم السياسة العامة للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية للاستعراضية والمركز القومي للسينما واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسة ودعمها وتطويرها بما يضمن توصيل الخدمة الثقافية بأرقي الأساليب وابسطها في إطار حضاري لاستيعابها ثقافياً وترفيهيًا.

يهدف القطاع لإثراء حياتنا الثقافية في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية لتحسين الأداء والارتقاء الملحوظ لأجهزة الإنتاج الثقافي والمتمثلة في كل من:

- الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح.

- الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

- مركز الهناجر للفنون.