المشدد 10 سنوات لشقيقين بكفر الشيخ استعملا القوة ضد موظفين وتغريمهما 100 ألف جنيه

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه، اليوم، حكما حضوريًا بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات لكليهما، وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه، في اتهماهما باستعمال القوة مع موظفين عموميين ضباط شرطة بفرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، ومركز شرطة دسوق، لاتجارهما في المخدرات.

كما قررت محكمة جنايات فوه بمصادرة المخدرات، والسلاحين الناريين، والذخيرة، والسلاحين الابيضين "خنجر" و"سكين" المضبوطين بحوزتهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني،

وتبين من أوراق القضية أن الموظفين العموميين "ضباط شرطة"، بفرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ، ومباحث مركز شرطة دسوق، وذلك خلال تأديتهم وظيفتهم، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، وهو تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين في القضية.

فيما وجه إليهما اتهامات بحيازتهما مخدر الهيروين، والحشيش، وسلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية"، ومسدس، وذخيرة 44 طلقة آلية تستخدم على السلاح الناري "بندقية آلية"، و50 طلقة تستخدم على السلاح الناري المسدس، وسلاحين أبيضين "خنجر" و"سكين" بغير مسوغ قانوني.