الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بركلتي جزاء.. المصري يتغلب على الاتحاد بهدفين في الدوري

المصري والاتحاد
المصري والاتحاد

تغلب المصري على مضيفه الاتحاد السكندري 2 -1، الاثنين، في المرحلة التاسعة والعشرين ضمن مباريات الدوري. 

قلب المصري تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، بواقع هدف في كل شوط من ضربتي جزاء وتقدم الاتحاد بهدف عن طريق الأنجولي جوب مابولولو في الدقيقة 25 لكن محمد عبد اللطيف جريندو أدرك التعادل للمصري من ضربة جزاء في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني حصل المصري على ضربة جزاء جديدة، ترجمها التونسي إلياس الجلاصي إلى هدف الفوز في الدقيقة 73. 

وأنهى الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين لطرد مدافعه محمود علاء قبل دقيقتين من النهاية. 

الفوز رفع رصيد المصري إلى 40 نقطة في المركز السابع بينما وقع الاتحاد السكندري في المركز السادس بنفس رصيد النقاط.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عماد الدين بوبكر، إسلام أبوسليمة، عمرو سعداوي

خط الوسط: عمرو موسى، إيزي إيمكا، رجب عمران، إسلام عطية، عبدالرحيم دغموم

خط الهجوم: محمد جريندو

جاء تشكيل الاتحاد كالتالي: 

حراسة المرمى: المهدي سليمان

 الدفاع: محمود علاء، محمد صالح، هشام صلاح، عمار حمدي

 الوسط: ناصر ناصر، محمود عبد العزيز، أحمد عادل ميسي

 الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، فوزي الحناوي

الاتحاد السكندرى الاتحاد المصرى الدوري مابولولو

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