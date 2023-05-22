الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تبادل الاتهامات الروسية الأوكرانية حول مخربين على الحدود

اوكرانيا
اوكرانيا

ادعى مسؤولون روس أن مخرّبين عسكريين أوكرانيين شنوا هجومًا عبر الحدود اليوم الاثنين، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص في بلدة صغيرة، وهو ما نفاه مسؤولو كييف أي صلة بالجماعة وألقوا باللوم في القتال على تمرد الروس الساخطين ضد الكرملين.

وأضاف وفق وكالة اسوشتيد برس، انه لا يمكن التحقق من أي من الروايتين بشكل مستقل في منطقة شهدت تداعيات متفرقة من الحرب التي استمرت 15 شهرًا تقريبًا في أوكرانيا. 

ومن جانبه،  قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية ، المتاخمة لأوكرانيا، إن مجموعة مخربة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية دخلت بلدة غريفورون، على بعد حوالي خمسة كيلومترات (ثلاثة أميال) من الحدود، مشيرا الى إن البلدة تعرضت أيضا لقصف مدفعي أوكراني.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف إن ثمانية أشخاص أصيبوا وإن معظم السكان غادروا المنطقة ، لكن الوضع ظل "متوترا".

وفي قرية زاموستي المجاورة، أصابت قذيفة روضة أطفال وتسببت في نشوب حريق، مشيرا الى أن جلادكوف إن امرأة أصيبت في يدها، كما أفاد بأن أنظمة مضادة للطائرات روسية أسقطت طائرة بدون طيار فوق منطقة بيلغورود.

وقال جلادكوف إن عملية مكافحة الإرهاب جارية وإن السلطات تفرض ضوابط خاصة ، بما في ذلك التحقق من الوثائق الشخصية ووقف عمل الشركات التي تستخدم "متفجرات، ومشعة، ومواد كيميائية وبيولوجية خطرة".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ بالهجوم التخريبي المزعوم. وقال إن الجهود جارية "لطردهم من الأراضي الروسية وتصفيتهم".

ووصف بيسكوف العملية بأنها محاولة من أوكرانيا لصرف الانتباه عن مدينة باخموت بشرق البلاد ، التي زعمت موسكو أنها استولت عليها بعد شهور من المعركة لكن كييف تقول إنها لا تزال تقاتل فيها.

ومن جانبه، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية، المتاخمة لأوكرانيا إن مجموعة مخربة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية دخلت بلدة غريفورون، على بعد حوالي خمسة كيلومترات  من الحدود، تعرضت أيضا لقصف مدفعي أوكراني.

مسؤولون روس اصابة الحدود هجوما عسكريين

الأكثر قراءة

عصر جديد.. الموتى يعودون من «بوابة الذكاء الاصطناعى»

"مش للمنظرة".. جمال شعبان يكشف مفاجأة في صورة دولارات محمد رمضان

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

خلاف على "ماكينة الرى".. حبس 4 متهمين بتبادل إطلاق النيران فى كرداسة

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس