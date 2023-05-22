الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطماوي: كل مؤسسات الدولة تدعم مخرجات الحوار الوطني

إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي

قال إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن جلسة الأحزاب السياسية شهدت أشياء تدعو للتفاؤل وأهمها توافق 106 حزب مختلفة في الأيديولوجيات، ومناقشة كل الآراء بشكل شفاف.  

أضاف الطماوي، خلال حواره مع برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشكلة لم تكن في قانون الأحزاب بل في تطبيقه، وتعديلات بسيطة تدخل عليها لتضبط الحوكمة الحزبية. 

قانون الأحزاب المقترح  يشمل وسيلة دعم الدولة للأحزاب ماليًا

وتابع أن تعديل القانون المقترح يشمل وسيلة دعم الدولة للأحزاب ماليًا، والبعض اقترح قبول الأحزاب تبرعات من الأشخاص الاعتبارية، وهذا قد يشكل خطرا لأن الشخصيات الاعتبارية تضم الشركات متعددة الجنسيات فكيف لحزب وطني يأمن على مساره من تدخلات سياسية لهذه الشركات والبعض اقترح أن تتبنى الأحزاب مشروعات تدر عليها دخلا تنفق منه على أنشطتها.

وكشف أن مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، أعلنوا أكثر من مرة دعمهم الكامل لمخرجات الحوار الوطني، مادامت في صالح الوطن والمواطن. 

ايهاب الطماوي الحوار الوطنى الأحزاب السياسية مخرجات الحوار الوطني مؤسسات الدولة صالح الوطن والمواطن

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