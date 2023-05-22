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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يهزم الأنابيب الكينى 1/3 ويتوج بالبطولة الأفريقية للطائرة

طائرة سيدات الزمالك
طائرة سيدات الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادى الزمالك على نظيره الأنابيب الكينى بنتيجة 3/1 فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس.

وحقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك، الفوز على الكحول الإثيوبي بنتيجة3/0  فى دور الـ16 ليتأهل إلى ربع النهائى، ليفوز بعدها على Cns النيجيرى بنتيجة 3/0 ويصعد لمواجهة مولودية الجزائر فى نصف النهائى وهى المواجهة التى حسمها بطل مصر بنتيجة3/1 ويضرب موعدا مع بطل كينيا فى النهائى. 

وسبق وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر، بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل.

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

ونجح فريق سيدات طائرة الزمالك، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، فى مواصلة التألق لتحقيق العلامة الكاملة بالمنافسة بعد التأهل للنهائى على حساب مولودية الجزائر بنتيجة 3/1 فى نصف النهائى.

البطولة الأفريقية بنادي الزمالك سيدات طائرة الزمالك نهائي البطولة الإفريقية الأنابيب الكينى

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