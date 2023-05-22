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محافظات

المنيا: سحب عينة عشوائية من مادة الهندسة لتصحيحها

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو زيد

وجه الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مدير مديرية التربية والتعليم بسحب عينة عشوائية من مادة الهندسة وتصحيحها، ووفقا لما ستسفر عنه نتائج تصحيح العينة العشوائية فسيتم اتخاذ القرار المناسب لمصلحة الطلاب باعادة توزيع الدرجات إن لزم الأمر.

جاء ذلك بعد أن استقبلت محافظة المنيا العديد من الشكاوي والمناشدات من أهالي طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بسبب صعوبة إحدي فقرات الاسئلة في مادة الهندسة (الفقرة (أ) من السؤال الخامس).

كما وجه نائب المحافظ بالتنبيه علي رؤساء اللجان بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم حال وجود أي شكوي من طلاب الشهادة الإعدادية وحلها علي الفور.

نائب محافظ المنيا سحب عينة عشوائية من أمتحان الهندسة امتحانات الشهادة الإعدادية شكوي أولياء الأمور من صعوبة أمتحان الهندسة الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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