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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"علم بوجوده بمفرده".. المؤبد لعاطل قتل جاره خنقًا فى باب الشعرية

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، عاطل بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بقتل جاره لسرقة مبلغ مالي بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وكشف أمر الإحالة  أن المتهم  قتل المجني عليه “جاره”، مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام بخنقه للاستيلاء علي محتويات منزله بعد تأكده من وجوده بمفرده.

البداية مع بلاغ تلقاه قسم شرطة باب الشعرية من نجل  المجني عليه يفيد بالعثور علي والده مقتولًا داخل منزله واكتشاف سرقة مبلغ مالي وهاتفه المحمول .

وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم، وتبين من خلال تفريغ كاميرات المراقبه أنه جاره وهو اخر من طرق باب المجني عليه يوم الواقعة ثم دخل إلى المنزل وخرج في وقت متأخر من الليل.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

محكمة جنايات عاطل السجن المؤبد قتل سرقة مبلغ مالي

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