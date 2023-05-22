سي إن إن: الاقتصاد الأمريكي على حافة الهاوية بسبب أزمة سقف الديون

قالت الشبكة الأمريكية سي إن إن، في تقرير لها، إن الاقتصاد الأمريكي بات على حافة الهاوية بسبب أزمة سقف الدين وسط مخاوف من تخلف واشنطن عن سداد ديونها.

أزمة سداد الديون

وقالت الشبكة الأمريكية في تقريرها: تقترب أمريكا من حافة كارثة اقتصادية فرضتها على نفسها ، حيث يرفض مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون سداد ديون البلاد ما لم يوافق الرئيس جو بايدن على تخفيضات في الإنفاق الحالي والمستقبلي وقيود جديدة على البرامج الاجتماعية.

وتابعت: ما لم يتم التوصل إلى حل وسط لرفع سلطة الاقتراض الحكومية في غضون أيام ، فقد تفقد الولايات المتحدة سمعتها باعتبارها الدعامة المستقرة للاقتصاد العالمي. يمكن لملايين الأشخاص أن يروا استحقاقات التقاعد وقدامى المحاربين معلقة بمجرد استنفاد الحكومة قدرتها على سداد ديونها بسبب سقف الاقتراض الذي حدده الكونجرس.

كما قد يتردد أصداء التخلف عن السداد في الولايات المتحدة في الأسواق المالية ، مما قد يؤدي إلى ركود من شأنه أن يتسبب في خسائر خطيرة في الوظائف وتحطيم الشعور الهش بالفعل بالأمن الاقتصادي للعديد من العائلات.

لقاء بايدن ومكارثي

وقالت: بعد عطلة نهاية أسبوع من الخلاف بين المفاوضين للجمهوريين في مجلس النواب والبيت الأبيض ، سيلتقي الرئيس الامريكي جو بايدن برئيس مجلس النواب كيفين مكارثي اليوم الاثنين لإجراء محادثات حاسمة بشأن سحب الاقتصاد من الهاوية.

وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها ما لم يرفع الكونجرس سقف الديون بحلول الأول من يونيو.

يذكر أن قالت وكالة أسوشيتدبرس أن انهيار الاقتصاد الأمريكي المتوقع بسبب احتمالية تخلف واشنطن عن سداد الديون، سوف يؤدي لانهيار الاقتصاد العالمي بشكل تام، لاسيما مع انهيار الدولار في العالم والدولار يعتبر العملة الأولى للتجارة حول العالم.

وتابعت: إذا كانت أزمة الديون التي تعصف بواشنطن ستدفع الولايات المتحدة في النهاية إلى الانهيار في الركود ، فلن ينهار الاقتصاد الأمريكي بمفرده.