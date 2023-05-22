سفير عُمان بالقاهرة: زيارة سلطان عُمان هدفها تفعيل العلاقات مع الدولة المصرية

قال عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، إن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر تاريخية وهى الأولى لجلالة السلطان لبلد عربي بعد إدارته شئون البلاد منذ عام 2020، معبراً:" هذه الزيارة تؤكد اهتمام سلطنة عمان بتفعيل العلاقات مع الدولة المصرية".

أزمات الوطن العربى

وأكد عبدالله بن ناصر الرحبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "الحياة"، أن الدول العربية تُقدر جيدًا الدور المصري الملحوظ تجاه الدول العربية التي نشبت بها الأزمات الفترة الأخيرة، محاولة تثبيت أركان الاستقرار بها، ولهذا لمصر مكانة خاصة لدى قيادات الدول العربية كافة.

التضامن العربى

وأضاف “الرحبي” أن زيارة السلطان هيثم بن طارق تاريخية، خاصة أنها جاءت عقب انعقاد القمة العربية بجدة، وهذه الزيارة كانت خير تأكيد على مبادرة التضامن العربي لحل القضايا العربية، مع عدم السماح بالتدخل الأوروبي في الشأن العربي.