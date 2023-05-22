الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

يحيي قطب: حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير سيكون له أثر إيجابى للسياحة المصرية

الخبير السياحي يحيي
الخبير السياحي يحيي قطب

قال الخبير السياحي يحيي قطب، إن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للريادة عالميا في مجال السياحة، مشيرًا إلى أنه بدءًا من 2022 في السنوات شهدت مصر زيادة كبيرة في حجم السياحة الوافدة إليها، وهذا يعود إلى عدة عوامل وجهود تم بذلها لتحسين القطاع السياحي في البلاد. 

وأضاف قطب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك بعض العوامل التي ساهمت في نجاح مصر في زيادة حجم السياحة الوافدة إليها:

1- تحسين الأمن والاستقرار السياسي: عانت مصر في السنوات السابقة من اضطرابات سياسية وأمنية كبيرة، وهو ما تسبب في تراجع حجم السياحة الوافدة إليها، ولكن في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تحسنًا كبيرًا في الأمن والاستقرار السياسي، مما ساعد على جذب المزيد من السياح. 

2- الاهتمام بتحسين البنية التحتية السياحية: تم العمل على تحسين البنية التحتية السياحية في مصر، بما في ذلك تطوير المطارات والفنادق والمنتجعات السياحية، مما جعل البلاد أكثر جاذبية للسياح.

3- الترويج السياحي: شهدت مصر جهودًا كبيرة في الترويج للسياحة من خلال حملات إعلانية وتسويقية ومشاركة في المعارض السياحية الدولية، وهذا ساعد على تعزيز صورة مصر كوجهة سياحية جذابة.

4- الاهتمام بتوفير التجارب السياحية الفريدة: تعتبر مصر وجهة سياحية فريدة من نوعها، حيث يمكن للسياح الاستمتاع بالثقافة والتاريخ والشواطئ والرحلات الصحراوية، ولقد قامت مصر بتوفير مجموعة متنوعة من التجارب السياحية الفريدة، مما جعلها وجهة مفضلة للسياح.

5- توفير الخدمات السياحية عالية الجودة: قامت مصر بتحسين خدمات الضيافة والإقامة، وتوفير الأنشطة الترفيهية والرحلات السياحية والتجارب الثقافية عالية الجودة، مما ساهم في جذب المزيد من السياح.

6- توفير الرحلات الجوية المباشرة: قامت العديد من شركات الطيران بفتح خطوط جوية مباشرة إلى مصر من دول مختلفة، مما ساعد على جذب المزيد من السياح.

وأوضح أن مصر قامت بتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للسياح، وتحسين خدمات الأمن والصحة والسلامة للسياح.

وأشار إلى أن الفعاليات الأخيرة التي أقامتها مصر مثل استضافة قمة المناخ وحفل نقل المماويات الملكية، وحفل طريق الكباش واحتفالة مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، بالإضافة إلى أن العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون له أثر إيجابي للغاية على السياحة المصرية.

الترويج السياحي البنية التحتية السياحية الأمن والاستقرار افتتاح المتحف المصري الكبير الخبير السياحي

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