مندوب السودان بمجلس الأمن: الجيش تصدى لمحاولة القضاء على دولتنا

دعا مندوب السودان بمجلس الأمن السفير الحارث إدريس، إلى توفير الضمانات الأمنية لإيصال المساعدات للسودانيين، لافتًا إلى أن اتفاق جدة يركز على كل ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية، وأن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جميع المناطق بالسودان.

ولفت خلال كلمته بمجلس الأمن اليوم إلى أن القوات المسلحة التزمت بكل بنود اتفاق جدة، وتصدت لمحاولة القضاء على الدولة السودانية، وحافظت على تضييق حدود الاشتباك وحصرها في نطاق ضيق ومنع العدوان من تحقيق أي تقدم استراتيجي.

ولفت إلى أن الدعم السريع قام بعمليات نهب للعديد من المحال والمؤسسات، ونفذ هجمات ممنهجة على البعثات الدبلوماسية، واستهدف السفارات لتخريب علاقات السودان الخارجية، داعيًا مجلس الأمن لإدانة ممارسات الدعم السريع في السودان