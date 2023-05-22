الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة أوراق 4 متهمين فى واقعة قتل ابن عمهم للمفتى

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار خالد محمد عبدالسلام، وعضوية المستشارين محمد علي الحلواني، وأحمد علاء الدين الحريري، الإثنين، بإحالة أوراق 4 أشخاص لاتهامهم بقتل طفل يدعى"محمود- 17 سنة"، ابن عمومة المتهمين انهالوا عليه بـ34 طعنة بالأسلحة البيضاء، بقرية فرقس مركز طامية محافظة الفيوم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام.

تعود أحداث الواقعة عندما عثر الأهالي على جثة شاب عائم في بركة من الدماء به 34 من الطعنات بأنحاء الجسم وملقى في مقابر قرية سرسنا وبجواره التوكتوك الخاص به ونجحت وحدة مباحث مركز شرطة طامية، بمحافظة الفيوم، من إلقاء القبض على مرتكبي واقعة مقتل شاب وإلقاء جثته بمقابر.

وتمكن المقدم محمد عشري، رئيس مباحث المركز، من القبض على 4 أشخاص، بتهمة قتل طفل، بعدما استدرجوه إلى وسط مقابر سرسنا، وانهالوا عليه طعنًا بالأسلحة البيضاء، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وألقوا جثته وسط المقابر، وتبينّ أنّ المتهمين والقتيل أبناء عمومة، وأنّهم استدرجوه لإنهاء حياته انتقامًا منه لقيامه بمعاكسة شقيقة أحدهم، فاستعان بآخرين من أقاربه للانتقام منه بإنهاء حياته، حيث وضعوا خطة مُحكمة للتخلص منه ونفذوها بالفعل.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات أمام فريق البحث، بوضع خطة للتخلص من ابن عمهم، إذ استدرجوه أثناء قيادته توك توك إلى مقابر سرسنا، وفور وصولهم إلى منطقة نائية وتأكدهم خلوها من المواطنين أخرجوا أسلحة بيضاء «مطاوي» من بين طيات ملابسهم، وسددوا له عدة طعنات حتى سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه وفروا هاربين.

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إحالة 4 متهمين واقعة قتل شاب لفضيلة المفتي جنايات الفيوم

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