علاء عصام: الكثير من القضايا عليها توافق بالحوار الوطنى

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن مخرجات الحوار الوطني نصل إليها إذا كان هناك ورش عمل، واجتماعات لمجلس الأمناء ولجان تستخلص ما وصل إليه الحوار الوطني.

التحيز الدائم لا يكون موجودًا في نهاية جلسات الحوار الوطني

أضاف خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد الكثير من القضايا عليها توافق خاصة في المحور المجتمعي، والتحيز الدائم لا يكون موجودا في نهاية جلسات الحوار الوطني، والمناقشات الثرية تشجع الناس على ابتكار حلول ثرية.

وأكد أن الإدارة الحكيمة للحوار الوطني ستخرج بمخرجات، ربما تكون بعد 3 أسابيع أو شهر.