الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دورة تدريبية بـ"القومي للمرأة" في الإسكندرية استعدادًا لانطلاق حملة "بلدي أمانة"

حملة بلدي أمانة
حملة بلدي أمانة

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، الإثنين، الدورة التدريبية الثانية للمرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة".

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن الدورة التدريبية للمرحلة الثانية من الحملة استهدفت رائدات المجلس والمتطوعات، والواعظات وخادمات الكنيسة، وأعضاء الفرع من المشتركين في الحملة.

أشارت إلى أن التدريب تضمن التعرف على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة، كما تم عرض تطورات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز و مدينة برج العرب، والذي أشار اليه اللواء طه زهير رئيس مجلس و مدينه برج العرب، موضحًا تطورات المشروعات التي تم تنفيذها بالقرى المستهدفة من المشروع.

ولفتت إلى أن هذا التدريب يسبق إنطلاق المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب، والتى سيتم تنفيذها بعدد من القرى المختارة على مستوى محافظه الإسكندرية بأحياء شرق ووسط وغرب والمنتزة.

أضافت أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لحملة طرق الأبواب الممتدة تحت عنوان "بلدي امانة" والتي استمرت على مدار خمسة أيام متتالية، واستهدفت قرى مشروع تنمية الأسرة المصرية بمركز و مدينه برج العرب والتي استهدفت 31719 من السيدات والرجال والاطفال، وتبدأ المرحله الثانية غدًا الثلاثاء 23 مايو 2023 وتهدف إلى رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المحتمع فى ظل الازمات العالمية.

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المجلس القومي للمرأة الإسكندرية الدورة التدريبية بلدى أمانة رائدات المجلس تطورات المشروعات

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