مندوب السودان لدى مجلس الأمن: ننسق إلى عمليات الإغاثة مع المؤسسات الدولية

قال مندوب السودان لدى مجلس الأمن، اليوم الأحد، إن بلاده تننسق عمليات الإغاثة مع المؤسسات الدولية لإيصال المساعدات ضمن مسارات آمنة.

وأكد خلال كلمته بالجلسة المنعقدة حالياً بخصوص السودان، على أن اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب يشمل جميع المناطق.

واشار إلى ان الجيش السوداني، استجاب للهدنات المتعددة وتعامل معها بشكل إيجابي، مضيفاً: "الجيش مستمر بمراقبة مداخل ومخارج البلاد رغم التزامه بالهدنة لمنع "القوات المتمردة" من الحصول على دعم".

وكشف عن نهب 27 بنكا وإحراق 16 مصنعا والعديد من الأسواق، خلال الأحداث الدامية التي تشهدها السودان.

تابع: "السلطات تلقت أكثر من 50 بلاغا باستهداف البعثات الدبلوماسية".

وينعقد مجلس الأمن الدولي حالياً بنيويورك بخصوص النزاع في السودان، ما أدى إلى تفاقم الوضع السياسي والانساني.