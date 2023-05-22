بعد غياب 5 سنوات.. رفض "عبلة كامل" للتكريم يُثير الجدل

بعد غياب دام لـ 5 سنوات عن الساحة الفنية، أثارت الفنانة عبلة كامل جدلًا واسعًا خلال الأايام القليلة الماضية، بعد تداول أخبارًا عن رفضها الظهور الإعلامي أو تكريمها بالمهرجانات الفنية، دون أن تُصدر أية تصريحات تؤكد اعتزالها الفن أو تنفي تلك الأخبار.

ورفضت عبلة كامل خلال الأشهر القليلة الماضية، تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى العام الماضي، رغم مطالبات الجمهور بتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الفني.

وأعادت تصريحات المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، الجدل حول اعتزال الفنانة عبلة كامل، بعد تأكيده رفضها التكريم معلقًا: "هي مش حابه الظهور".

“الدستور” يرصد في السطور التالية آخر أعمال عبيلة كامل الفنية..

وكان اخر ظهور تلفزيوني للنجمة عبلة كامل من خلال الجزء الخامس لمسلسل “سلسال الدم” والذي عرض للجمهور في عام 2018 وقدمت فيه واحدة من أفضل شخصياتها الفنية والتي حملت أسم “نصرة”.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه وخاصة أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودراما صعيدية حول الأخذ بالثأر امرأة صعيدية تفقد زوجها بعد مقتله من عمدة البلد وتحاول لزوجها والأخذ بالثأر وتتوالى الاحداث بعد ذلك والصراعات.

كما شاركت النجمة عبلة كامل بصوتها في فيلم الرسوم المتحركة “الفارس والأميرة” والذي عرض في عام 2020 وقدمت فيه شخصية تسمى “آيات” ودارات قصته حول الفارس العربي محمد بن القاسم الثقفي الذي حرر العديد من النساء واﻷطفال من أسر قراصنة المحيط الهندي، كما يدخل في حرب ضروس ضد الملك داهر الذي كان يتقاسم الغنائم مع القراصنة، وذلك بمساعدة صديقه زياد ومعلمه أبو اﻷسود وشارك في العمل عدد كبير من نجوم الفن.

محطات في حياة عبلة كامل

ولدت عبلة كامل في نكلا العنب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تخرجت عام 1984 من كلية الآداب قسم مكتبات، بدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة وكان أول أعمالها مشاركتها في مونودراما «نوبة صحيان»، ثم عملت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية وجهة نظر تلتها بمسرحيات عديدة مع لينين الرملي.

تزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة بعام 1986، لكنهما انفصلا لاحقًا.

وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي إلا أن زواجهما لم يستمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما في عام 2005.

ارتدت الحجاب في عام 2005، ولكنها استمرت ولم تتوقف عن التمثيل إلا أن نشاطها الفني قل وأصبح ظهورها في الغالب بالمسلسلات التلفزيونية.