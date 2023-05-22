الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"نفرح بالحسين".. تامر حسنى يحيى حفل زفاف ولى عهد الأردن الإثنين المقبل

تامر حسني
تامر حسني

يحيي تامر حسني "نجم الجيل"، حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، على الآنسة رجوة خالد آل سيف، الإثنين المقبل. 

ويفتتح  تامر حسنى الحفل، في الثامنة مساءً، باستاد عمان الدولي في المدينة الرياضية، وهو متاح لجميع أفراد الشعب الأردني وجميع الجنسيات العربية المقيمة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ويحيي حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، فنانون مصريون وأردنيون وعرب، على رأسهم تامر حسني، أحمد سعد، وديانا كرزون، ووزين عوض، وراغب علامة.

 

الحسين بن عبدالله الثاني الآنسة رجوة خالد السيف تامر حسني عمان الدولي الشعب الأردنى الجنسيات العربية

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