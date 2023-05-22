العشرى: "قمة جدة" لعبت دورًا كبيرًا فى تحقيق التوافق العربى

قال أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن قمة جدة لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق التوافق العربي، حيث أصبح هناك قناعة عربية تامة بأنه لا يمكن الاستغناء عن دور الجامعة العربية في استقرار الأمم.

الأمن العربي

وأكد العشري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن يكون هناك التزام عربي حول تنفيذ كل ما يخص القرارات الصادرة عن الجامعة العربية؛ لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة العربية بالكامل.

دور الجامعة العربية

أضاف أن الجامعة العربية استطاعت توفير الحد الأدنى من الأمن العربي، خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية كالسودان.