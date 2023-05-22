السجن 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى الهيروين بمدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لـ10 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في سبتمبر 2022 بدائرة قسم مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وجاء فى اقوال مجري التحريات بالقضية أنه ورود معلومات لمعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث تفيد إحراز المتهم مواد مخدرة فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده وبإستيقافه حاول الهرب بلا مبرر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ٦٣ كيس بلاستيكي شفاف اللون صغير الحجم يحوى كلا منهم جوهر الهيروين المخدر أحرزهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .