مراسل "إكسترا نيوز" يكشف تطورات الوضع فى معبر قسطل

قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أسوان، إنه رغم التوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بالسودان، إلا أن التداعيات الاقتصادية تنعكس على الكثير من السودانيين ودفعتهم للفرار من الأوضاع الصعبة التي عانوا منها خلال الأيام الأخيرة.

ثلثا المستشفيات بالسودان قد أغلقت نتيجة الأوضاع الأمنية

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، أن ثلثي المستشفيات بالسودان قد أغلقت نتيجة الأوضاع الأمنية، وتم اتخاذ المستشفيات كحصون لطرفي النزاع بالسودان، مشيرًا إلى أنهم اختاروا مصر للجوء إليها لقرب المسافة وكذلك للعلاقات الثنائية بين البلدين ولعلاقات النسب التي تجمع بينهم.

وأكد أنه يوجد انتشار كامل في معبر قسطل، لفرق الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني وجميعة الهلال الأحمر والذي أعلن عن تقديمه 332 ألف خدمة للوافدين و317 ألف وجبة جافة وحقائب نظافة شخصية، و4 آلاف خدمة دعم نفسي بسبب الأوضاع والظروف بالسودان خاصة الأطفال، والدعم النفسي يقدم لهم بوسائل مبتكرة ويشارك مع الهلال الأحمر مؤسسات الصحة واليونيسف.

كما أكد أنه تمت زيادة عدد العبارات لأربعة تعمل ليلًا ونهارًا لتسهل مهام نقل الأسر لمعبر كركر الدولي، ويوجد تسهيلات أخرى تقدم في معبر أرقين البري من توفير الأتوبيسات لنقل السودانيين.