الأنبا باسيليوس يترأس اجتماع مجلس إدارة مرشدية السجون بمصر

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى خدمة مرشدية السجون، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مرشدية السجون، وذلك بمبنى دار الضيافة، التابع للإيبارشية.

جاء ذلك بحضور الأب بولس نصيف، منسق عام خدمة مرشدية السجون، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولي خدمات مرشدية السجون بمصر.

وخلال اللقاء، استمع صاحب النيافة لجميع الآراء، والمقترحات، والمعوقات، من قبل الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة.

وأعطى الأب المطران رؤيته، وتوجيهاته، للعمل بها الفترة المقبلة، كما تضمن الاجتماع أيضًا تبادل بعض الخبرات المعاشة، بالخدمة.