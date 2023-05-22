الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبو الفضل الإسناوي يكشف أهم نقاط التشابه في سياسة مصر وعمان

أبو الفضل الاسناوي
أبو الفضل الاسناوي

قال أبو الفضل الاسناوي، مدير وحدة الدراسات بقطاع القنوات الإخبارية إن السياسة العمانية تتشابه مع السياسة المصرية خاصة بالتوازن في التعامل مع الأزمات الدولية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عمان تشترك مع مصر في الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، خاصة في الأزمة اليمينة، والسودان وسوريا واستقرت الدولتان على الحفاظ على مؤسسات الدولة.

زيادة فرص التعاون بين البلدين

وتابع "فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، فالسلطان هيثم بن طارق، أعلن تأييده للجهود المصرية بعمان وزيادة فرص التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، ومنها قطاع الثقافة والفنون، لافتًا أن زيارة سلطان عمان لمصر كانت بعد القمة العربية بأيام وهو مايعكس التفاهم حول مخرجات القمة العربية بجدة.

أشار الإسناوي إلى أن مصر الدولة العربية المتزنة في سياستها الخارجية تجاه الدول الأخرى ولديها تجربة في مكافحة الإرهاب وهو النموذج الأكثر نجاحًا ليس بالمنطقة العربية فقط، ولكن بالعالم كله.

أبو الفضل الإسناوي السياسة المصرية الأزمات الدولية زيادة فرص التعاون الأزمة اليمينة مؤسسات الدولة

مواد متعلقة

هند الضاوى: سلطنة عمان وقفت مع مصر قلبًا وقالبًا فى عهد السادات (فيديو)

خالد الشافعي: زيارة سلطان عمان لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري

السيسى فى مقدمة مودعيه.. سلطان عمان يختتم زيارته لمصر بالعاصمة الإدارية

وزير الصناعة: مصر تسعى لتفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف مع سلطنة عمان

برلمانى: مباحثات قمة "مصر عمان" تكتب فصلًا جديدًا فى مسار الشراكات الاستراتيجية

وزير الصناعة: 66% زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر وسلطنة عمان

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

الحكومة: التنسيق مع "المركزى" للإفراج عن المواد الخام والمستلزمات الطبية

لينك بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

إحالة أوراق "بواب" للمفتي بتهمة التعدي على طالبة بسيدي جابر

الحرف اليدوية: 250 مليون دولار حجم الصادرات ونستورد 40% من مستلزمات الإنتاج

انخفاض جديد فى أسعار الغاز لـ2.595 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس