أبو الفضل الإسناوي يكشف أهم نقاط التشابه في سياسة مصر وعمان

قال أبو الفضل الاسناوي، مدير وحدة الدراسات بقطاع القنوات الإخبارية إن السياسة العمانية تتشابه مع السياسة المصرية خاصة بالتوازن في التعامل مع الأزمات الدولية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عمان تشترك مع مصر في الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، خاصة في الأزمة اليمينة، والسودان وسوريا واستقرت الدولتان على الحفاظ على مؤسسات الدولة.

زيادة فرص التعاون بين البلدين

وتابع "فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، فالسلطان هيثم بن طارق، أعلن تأييده للجهود المصرية بعمان وزيادة فرص التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، ومنها قطاع الثقافة والفنون، لافتًا أن زيارة سلطان عمان لمصر كانت بعد القمة العربية بأيام وهو مايعكس التفاهم حول مخرجات القمة العربية بجدة.

أشار الإسناوي إلى أن مصر الدولة العربية المتزنة في سياستها الخارجية تجاه الدول الأخرى ولديها تجربة في مكافحة الإرهاب وهو النموذج الأكثر نجاحًا ليس بالمنطقة العربية فقط، ولكن بالعالم كله.