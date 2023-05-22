الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

للمرة الثانية.. الأزهر يشارك بجناح خاص فى معرض "أبوظبى الدولى للكتاب"

معرض أبوظبي الدولي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب

يشارك الأزهر بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي انطلقت فعالياته اليوم الإثنين وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق ٢٨ من الشهر الجاري.

وشهد جناح الأزهر في اليوم الأول لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ32 اهتمامًا كبيرًا من الروّاد، نظرا لإصدارات الأزهر المتنوعة التي تعالج أبرز القضايا الفكرية المعاصرة، وتناقش قضايا الحوار والتَّسامح والتعايش، وضبط الفتوى ونشر الفكر الوسطي ومكافحة التشدد والتطرف.

كما شهد جناح الأزهر بمعرض أبوظبي للكتاب اليوم، بجانب توافد الزوار، زيارات متعددة لبعض الشخصيات البارزة التي حرصت على تفقد الجناح والاضطلاع على إصداراته، ومنها الدكتورة أماني برهان الدين لوبيس، رئيس جامعة الشريف هداية الله بجاكرتا بدولة إندونيسيا، والدكتور عبدالحميد عشاق، عضو الرابطة المحمدية للعلماء، والدكتور فيصل يوسف العلي، مدير التحرير السابق لمجلة الوعي الإسلامي، والدكتور محمد السماك، عضو مجلس إدارة مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان (كايسيد).

ويعرض الأزهر، خلال فترة المعرض، 400 إصدار من إصدارات الأزهر المختلفة المطبوعة والمترجمة لأكثر من لغة لإثراء الثقافات المختلفة في مختلف العلوم الشرعية والفكرية والفنون الإسلامية.

تأتى مشاركة الأزهر فى المعارض الدولية كنافذة لنشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المستنير، من خلال إصدارات قطاعاته المختلفة ومكتبته التي تعد من أعرق مكتبات العالم، حيث تضم مخطوطات يدوية يرجع تاريخها إلى أكثر من ألف عام، وما تتضمنه من كتب ومراجع علمية تحوي في مضمونها العلوم الدينية والشرعية وعلم الفلك والمخطوطات النادرة التى تعين الدارسين والباحثين على دراستهم.

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