الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يستقبل سفير بيرو بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، بمشيخة الأزهر؛ السيد خوسيه خيسوس، سفير جمهورية بيرو لدى القاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقدير الأزهر الشريف لمواقف جمهورية بيرو- قيادة وشعبًا- المؤازرة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ودعمها القرارات الدولية المؤيدة لحقوق الفلسطينيين، وموقف شباب جمهورية بيرو الذي خرج في تظاهرات مناهضة لاغتيال الكيان الصهيوني للبطلة شيرين أبوعاقلة باعتبارها رمزًا لحرية الصحافة في العالم.

وعبر شيخ الأزهر عن تعجبه من القرارات الدولية الصادرة عن أعرق وأهم المؤسسات المسؤولة عن إقرار السلام في العالم، كونها لا تزال تكيل بمكيالين، وتبرز ازدواجية في المعايير بشكل ملحوظ، فضلا عن تدخل بعض سياسات المواءمات والمصالح الخاصة، محذرًا من أن فلسفة «السياسة المادية» التي تقود العالم؛ تحاول التجرد تمامًا من البعد الديني والأخلاقي، وإقصاء الدين عن حياة الإنسان، وهو ما تسبب في الفوضى التي يعيشها الإنسان المعاصر.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية بيرو عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، واعتزاز بلاده بالعلاقة التي تربطها بالعالم الإسلامي، وتقديرها الحضارة الإسلامية على مر العصور، مؤكدًا موقف جمهورية بيرو الثابت تجاه دولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكذا موقفها الواضح في رفض كل الاعتداءات المسلحة ضد الأبرياء العزل في فلسطين والمسجد الأقصى.

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