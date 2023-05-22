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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رضوى حسن تشارك أول فريق فتيات كفيفات في رياضة السهم والقوس على dmc

رياضة القوس والسهم
رياضة القوس والسهم للمكفوفين

شاركت الإعلامية رضوى حسن، إحدى مذيعات برنامج السفيرة عزيزة على قناة dmc فريق منتخب مصر لرياضة القوس والسهم للمكفوفين، في إحدى تدريبات المعسكر الخاص ببطولة العالم للقوس والسهم المقرر إقامتها في برمنجهام بإنجلترا في أغسطس المقبل.

كواحدة من أعضاء المنتخب الأول من نوعه في مصر، أكدت الإعلامية رضوى حسن من خلال تقريرها المصور والمذاع عبر برنامج السفيرة عزيزة، أن الشخص الكفيف يمكنه ممارسة رياضة القوس والسهم أيضا، حيث يعتمد في التدريبات على اللمس الصحيح للقوس والسهم، من خلال مدربين للوقفة الصحيحة وشرح كيفية استخدام القوس والسهم والطريقة الصحيحة للرمي.

يذكر أن منتخب مصر لرياضة القوس والسهم للمكفوفين يتكون من خمس لاعبات والمدير الفني كابتن أشرف خليفة ومساعدين اثنين.

 

 

 

عزيز رياضة القوس والسهم ساعد الطريقة الصحيحة الأول من نوعه في مصر السفيرة عزيزة

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