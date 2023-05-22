وراء وفاة 17 مليون شخص سنويًا.. ما هي أضرار تناول الدهون المتحولة؟

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، في تصريحات له، أن الدهون المتحولة هي السبب الرئيسي وراء وفاة أكثر من 17 مليون حالة سنويًا على مستوى العالم بسبب الدهون، وذلك لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية.

وقال وزير الصحة، إن الدولة تبنت مؤخرًا سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا، وذلك بحلول شهر أكتوبر للعام 2023، وبذلك تعتبر مصر الدولة رقم 49 التي تنضم إلى برنامج منظمة الصحة العالمية لتخليص العالم من هذه المادة التي تهدد بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية التي تودي بحياة الملايين.

“الدستور” يقدم في السطور التالية أبرز المعلومات عن الدهون المتحولة لتفاديها..

ما هي الدهون المتحولة؟

تعتبر الدهون المتحولة ضمن أنواع الدهون الموجودة في الأطعمة، والتي تنقسم إلى نوعين رئيسيين، وهما ما يُسمى بالدهون المتحولة الطبيعية، والآخر ما يُعرف باسم الدهون المتحولة الاصطناعية بحسب موقع "the sun"، حيث يتم إنتاج الدهون المتحولة الصناعية عن طريق بعض العمليات الصناعية التي يضاف فيها الهيدروجين إلى الزيوت النباتية السائلة حتى تصبح أكثر صلابة.

كيف تصل الدهون المتحولة لجسم الانسان؟

الدهون المتحولة متواجدة في العديد من الأطعمة الغذائية المقلية، مثل “بعض المعجنات، والفطائر، والبسكويت، والبيتزا المجمدة، وكذلك المقرمشات، وبعض من السمن النباتي، وغيرها من الأطعمة القابلة للدهن”.

أضرار تناول الدهون المتحولة

يمكن التعرض لخطر الإصابة بالسكري.

الإصابة بالسكتات الدماغية.

الإصابة بالنوبات القلبية.

أثار غير صحية على مستويات الكولسترول لدى الأشخاص، حيث الدهون يزيد نسبة الكولسترول.

الكميات المسموح بتناولها

يمكن تناول كميات قليلة من الدهون المتحولة الغير مشبعة ضمن النظام الغذائي الخاص بالأشخاص، حيث يكون ضررها الوحيد التعرض لزيادة في الوزن.