الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسئول مهرجان ملكة جمال المحلة: كان هدفي نشر البهجة والترويج للمدينة

صورة من مهرجان المحلة
صورة من مهرجان المحلة الدولي

حالة من الجدل أثيرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما تداوّل نشطاء دعوة لحضور  مسابقة ملكة جمال داخل المحلة الكبرى ، رغم أنها غير حقيقية، بل أن المهرجان الدولي المزعوم استخدم مصطلحات شعبية مثل "الساحرة، اللمضة الشقية، والمدلعة".

غضب روّاد السوشيال ميديا من تلك المسميات التي أطلقتها صفحة مزعومة باسم "مهرجان المحلة الدولي"، لذا شبهه البعض بمهرجان المزاريطة الدولي الذي كان ضمن أحداث الموسم السادس من مسلسل الكبير أوي.

وأعلن محمد صلاح، المسؤول عن المهرجان، أن السر وراء هذه المسميات التي كُتبت على الصور الخاصة بالمتسابقات هو الترفيه وإسعاد الفتيات وليس التنمر، وشاركت فتيات بشكل وحجم غير الذي اعتاد عليه الجمهور ليكون الشكل والجسد لائق على الاسم الذي سيُطلق علي المتسابقة مثل حلويات في المحلة، وكل هذا كان ضمن بند الفقرة الترفيه.

وتابع المسئول عن مهرجان المحلة الدولي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "لم أكن أتوقع أن يصبح المهرجان تريند على السوشيال ميديا من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصًة أن عدد الأشخاص الذين دخلوا على الصفحة لم يتعدى الـ 4، لكني تفاجئت بأعداد مشاركات الصور الخاصة بالفتيات، الأمر الذي أثار دهشتي، خاصًة أن التعليقات كانت تحمل قدرا كبيرا من التنمر، فقررت إلغاء الفقرة".

وكشف محمد صلاح، عن السبب وراء اشتراك هذه الفتيات وهو عدم قدرتهن المالية للاشتراك في مسابقات عالمية ووضع مساحيق تجميل بأموال طائلة، مؤكدا أن الأمر لم يكن هدفه السخرية نهائيًا، بل إدخال البهجة والسرور، والترويج للمحلة بالأسماء التي وضعت على الصور، إلا أنه بعد السخرية من الفتيات قررت إلغاء الفقرة وحذف صورهن من الصفحة الخاصة بالمهرجان حتى لايقعن فريسة للتنمر.

المزاريطة المهرجان الدولي رو اد السوشيال ميديا محمد صلاح محمد صلاح المسؤول عن المهرجان الدولي للمحلة مهرجان المحلة الدولي

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