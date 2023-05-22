غدًا.. "الصحفيين" تنظم يومًا تضامنيًا مع السودان بعنوان "لا للحرب"

تقيم نقابة الصحفيين، غدًا الثلاثاء، يومًا تضامنيًا مع السودان بعنوان «لا للحرب» ولتعزيز الدعوة للسلام وحماية المدنيين ووقف الحرب والوقوف على آخر تطورات الوضع في السودان والتركيز على الوضع الإنساني والصحي وأوضاع ومشاكل الأشقاء الخارجين من السودان مع استضافة كورال أطفال سوداني وفقرات من أغاني وطنية تعبر عن الوجدان السوداني المؤمن بالسلام وتجاوز المحنة.

يشارك في الندوة الدكتور عثمان المهدي، حيث يقدم تقريرا عن الواقع الصحي بعد الحرب ومشكلاته، والدكتورة أميرة أحمد والتي تقدم تقريرا عن تطورات الحالة الإنسانية وأوضاع النزوح واللجوء، والكاتب الصحفي عبد الله الشيخ والذي يقدم تقريرا عن المعاناة الصحفية في الحرب، والصحفية مروة كامل التي تقدم تجربتها في دعم السودانيين والمصريين الخارجين من السودان بعد الحرب وتستعرض المبادرات الإنسانية، ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتورة أماني الطويل التي تستعرض آخر محطات الوضع الراهن، ويختتم اليوم بفقرات فنية وغنائية وطنية وداعمة لوقف الحرب والسلام.

يدير الندوة، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن السوداني خالد محمود.