الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات جديدة على إيران تضم 5 أشخاص ومؤسستين

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات جديدة على إيران، شملت 5 أشخاص ومؤسستين.

وذكرت وكالة «إرنا» الايرانية، أن العقوبات التي أقرها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي شملت التعبئة الطلابية، ومؤسسة التعاون التابعة للحرس الثوري.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن العقوبات شملت أيضا كلا من: سلمان آدينه وند قائد وحدة الإغاثة لشرطة طهران، ونادر مرادي نائب قائد شرطة الأماكن في طهران، وسعيد منتظر المهدي المتحدث باسم قيادة قوات الأمن الداخلي، وسيد محمد آقا ميري أمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، ومحسن نيكورز مدعي عام مدينة سيرجان بمحافظة كرمان جنوب إيران.

الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وشركات تابعة لها

وقبل يومين، كشف الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وشركات تابعة لها.

جاء هذا وفقًا لما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وأوضحت «دير لاين» أن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الـ11 ضد روسيا ستضم أكثر من 90 شركة حول العالم.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لن يتساهل مع أي تحايل على العقوبات، وسيتم فرض العقوبات على هذه الشركات.