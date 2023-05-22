التعادل مع الأهلي أفضل نتائجه.. ماذا فعل علاء عبد العال مع الداخلية قبل مواجهة الزمالك؟

كان التعادل مع الأهلي في الأسبوع العشرين والفوز على فيوتشر في الأسبوع 22 أبرز النتائج التي حققها علاء عبد العال المدير الفني للداخلية منذ تولى قيادة الفريق خلفا لرضا شحاتة وحتى قبل مواجهة الزمالك الليلة.

علاء عبد العال بدأ مشواره مع الداخلية في الأسبوع السابع عشر عقب رحيل رضا شحاتة المدير الفني السابق بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي 1-3 في الأسبوع السادس عشر وكانت المباراة الأولى لعلاء عبد العال أمام أسوان يوم 5 فبراير الماضي وحتى الان قاد علاء عبد العال فريق الداخلية في 13 مباراة منها 12 مباراة في الدوري ومباراة واحدة في بطولة كأس مصر وحقق الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في ست مباريات وخسر 4 مباريات وسجل الفريق معه 14 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا .

الانتصارات الثلاثة التي حققها الداخلية مع علاء عبد العال كانت على طلائع الجيش بهدف دون رد وعلى غزل المحلة 2-1 وعلى فيوتشر بهدف في حين كان التعادل بنتيجة 1-1 مع فرق الأهلي وانبي والمصري والتعادل بدون أهداف مع فريقى فاركو وسيراميكا كليوباترا إضافة للتعادل 2-2 مع أسوان في دور ال32 لبطولة كأس مصر والفوز بركلات الترجيح أما الهزائم الأربع فكانت بنتيجة 1-2 أمام أسوان والاتحاد السكندري وبهدفين نظيفين أمام بيراميدز وبنتيجة 3-4 أمام سموحة .

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر في جدول الدوري برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البنك الأهلي الذي يتواجد في المركز الخامس عشر وحقق الفريق خمسة انتصارات وتعادل 12 مرة وخسر 11 مباراة وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 35 هدفا ولم يخسر في آخر ثلاث مباريات وجمع منها خمس نقاط بالفوز على فيوتشر والتعادل مع إنبي والمصري ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مشوارة للابتعاد عن شبح الهبوط.