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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يعرب عن سعادته بإقامة نهائي أبطال إفريقيا في المغرب

منتخب مصر
منتخب مصر

بات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أكثر المستفيدين من إقامة مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي في الدار البيضاء.

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتحديد يوم 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها ساحل العاج، على أن تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد مراكش بالمغرب.

ويعد هذا الاختيار من قبل الاتحاد الغيني لاستضافة المباراة هو الأمثل بالنسبة لروي فيتوريا، الذي كان بصدد مشكلة كبيرة بسبب احتمالات غياب لاعبي الأهلي عن معسكر الفراعنة المقبل، في حال ما إذا كان فريق صن داونز الجنوب أفريقي هو طرف المباراة الثاني مع الأهلي.

وتنفس فيتوريا الصعداء بعد قرار الكاف بإقامة المباراة في المغرب، الأمر الذي سيسهل مهمة انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر الفراعنة عقب انتهاء مباراة نهائي أفريقيا مباشرة، دون الحاجة للعودة إلى القاهرة ثم السفر مجددًا للمغرب.

ويعتمد المدرب البرتغالي على عدد كبير من لاعبي الأهلي في قائمة منتخب مصر، الأمر الذي سيسهل مهمته بحيث تكون هناك فرصة لمشاركتهم في التدريبات قبل موعد مباراة غينيا بوقت كافٍ، وعدم تعرضهم للإرهاق بحكم تواجدهم في المغرب مع الأهلي.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب اتحاد الكرة مع نظيره الأفريقي لتعديل موعد المباراة في ظل وصول الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن طلب الجبلاية قوبل بالرفض، بسبب إصرار الاتحاد الغيني على إقامة المباراة في الموعد الذي تم تحديده من قبل غينيا دون الموافقة على طلب الجبلاية.

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