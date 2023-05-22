الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض الوسائل التعليمية بـ"الطفولة المبكرة"

نائب رئيس جامعة الفيوم
نائب رئيس جامعة الفيوم

 افتتح عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "معرض الوسائل التعليمية بكلية التربية للطفولة المبكرة"، تحت رعاية ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم.

 بحضور صفاء أحمد محمد عميد الكلية، ورانيا محمد قاسم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد محمود مدير مركز الخدمة العامة، ولمياء مصطفى مدير وحدة الوسائل التعليمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات وذلك اليوم الإثنين، بالكلية.

وأشاد عاصم العيسوي بالأعمال الفنية والوسائل التعليمية بالمعرض مثمنًا الجهد المبذول من الأساتذة والطالبات في تبسيط المناهج الدراسية للأطفال وتنمية ثقافة إعادة التدوير واستخدام خامات البيئة والإسهام بأفكار مستحدثة لها مردود إيجابي في تحسين العملية التعليمية، موجهًا الشكر لجميع القائمين على المعرض.
 
ومن جانبها أوضحت صفاء أحمد عميد الكلية، أن المعرض يهدف إلى تدريب الطالبات لعمل وسائل تعليمية بهدف التسهيل على الأطفال وتنمية مهاراتهم ونقل الخبرات إلى المدارس.

 
وأضافت أن المعرض يتضمن نماذج مختلفة من الوسائل التعليمية مثل الألعاب التعليمية والحركية والمجسمات ولوحات تعليمية وعرائس وأعمال فنية من الصلصال ووسائل إيضاح بخامات البيئة.

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نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يفتتح معرض الوسائل التعليمية بكلية التربية للطفولة المبكرة

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