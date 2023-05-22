سكر الحمل ..من هن المعرضات من النساء للإصابة بهذا خلال الحمل

الحمل هو مرحلة تغير حياة المرأة وأي عقبة يمكن أن تزيد من الضغط المرتبط بمرحلة الأمومة، فالعديد من النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 25 عامًا، ولديهن تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري ، والسمنة أو نمط الحياة غير النشط ، معرضات لخطر الإصابة بسكري الحمل، في هذه الحالة ، بسبب الهرمونات التي تفرزها المشيمة ، لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين بفعالية.

ووفقًا لموقع hindustantimes ، فإن جميع أعراض هذا النوع من مرض السكري تختفي بعد الولادة، حيث تتعرض النساء المصابات بسكري الحمل لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لاحقًا في الحياة، فالحفاظ على النشاط وفقدان الوزن قبل الحمل واستهلاك نظام غذائي صحي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بسكري الحمل، ومع ذلك ، لا يمكن منعه تمامًا بسبب المكون الجيني.

"بالنسبة للأمهات الحوامل، هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها لتقليل فرصة الإصابة بسكري الحمل، في حين لا يمكن منع سكري الحمل تمامًا بسبب المكون الجيني، وهناك مجموعة من الأشياء التي يمكن القيام بها لتقليل المخاطر عن تطوير الحالة "، كما يقول الدكتور RM Anjana - العضو المنتدب والمستشار ، أخصائي السكري - مركز الدكتور موهان لتخصصات مرض السكري .

الحفاظ على وزن صحي

هناك بعض جوانب نمط الحياة، مع النظام الغذائي في البداية، لابد التحدث عن الوزن أولاً قبل أن أتحدث عن النظام الغذائي فاكتساب الوزن خلال الثلثين الأولين من الحمل للمرأة قد يكون أو لا يكون له تأثير مباشر على الإصابة بسكري الحمل، هو نوع من سكري الحمل الذي يظهر عادةً بين 24 و 28 أسبوعًا من الحمل، لذلك ، فإن الشيء الرئيسي الذي يمكن أن تفعله المرأة لتقليل فرصتها في الإصابة بسكري الحمل هو الحفاظ على وزن صحي وتجنب اكتساب الكثير من الوزن .

"ومع ذلك، لا يمكن استبعاد خطر الإصابة بسكري الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل والذي يُعرف باسم سكري الحمل المبكر ويحتاج المرء إلى التفكير في وزن ما قبل الحمل لهذا الغرض، إذا كانت المرأة تفكر في الحمل ولديها عوامل خطر مثل السمنة.

يُشار إلى مقدار الوزن الذي تتراكمه المرأة أثناء الحمل بزيادة وزن الحمل ، وهو يعتمد على مؤشر كتلة جسمها، لذلك بينما يحتاج المرء إلى السعرات الحرارية والتغذية أثناء الحمل ، يمكن تجنب الدهون الزائدة والسكر.

حمية صحية

"الرغبة الشديدة في تناول الطعام شائعة في هذه المرحلة ، وبالتالي ، فإن الحد من تناول الوجبات المصنعة سيكون مفيدًا، لذا حاول أن تقصر نظامك الغذائي على الوجبات المطبوخة في المنزل، لذلك فإن تناول الفواكه والخضروات سيوفر لك توازنًا في الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، من المقبول أيضًا أن يكون الشخص مصابًا بالسمنة المفرطة، ومع ذلك ، يجب أن يكون الحفاظ على نظام غذائي صحي طوال فترة الحمل أولوية قصوى.

المشي وتمارين قاع الحوض الأخرى

يُقترح أن ترتاح المرأة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ومع ذلك، يتم تشجيع المشي طوال فترة الحمل بعد هذه النقطة، إلى أقصى حد ممكن، لذا يجب على المرأة أن تمشي، هذا مطلوب على المشي لمدة ساعة تقريبًا والقيام بمزيد من تمارين قاع الحوض، هذه هي الوقاية من سكري الحمل.

تجنب التوتر

تقول الدكتورة أنجانا: "كما اعتاد أجدادنا تقديم النصح لنا، من الضروري أيضًا أن تظل سعيدًا أثناء الحمل، كما أن منع الإجهاد في الثلث المبكر من الحمل مفيد أيضًا في الوقاية من سكري الحمل، إن العمل والمشاركة في الأنشطة اليومية مفيدان، ولكن يجب تجنب الإجهاد .