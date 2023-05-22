الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بمنح "قومى السكان" امتيازات للرقابة على سياسات الزيادة

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

طالب الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، بمنح المجلس القومي للسكان امتيازات، وأن تكون لديه القدرة في الرقابة والمتابعة بشأن السياسات الخاصة بالزيادة السكانية.

ودعا إلى إعادة هيكلة المجلس القومي للسكان، قائلًا: "أوصي بأن يكون المجلس القومي للسكان جهة مستقلة، وأن تتم زيادة المخصصات المالية للمجلس حتي يستطيع القيام بدوره سواء الأنشطة في المحافظات أو ملف التوعية".

وأضاف: "يجب أن تكون لدينا خطة تنفيذية لمواجهة الزيادة السكانية، وأن تكون ممولة"، مطالبًا بسرعة إعادة هيكلة المجلس القومي للسكان.

وقال: "مشكلة الزيادة السكانية أصبحت تهدد الأمن القومي المصري، وخاصة مع الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع".  

وأضاف أن قضية الزيادة السكانية ستناقش ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مشيرًا إلى أن تعامل البرلمان مع هذه القضية يتم من خلال 3 أمور، الأول تشريعي والثاني رقابي والثالث إقرار موازنة الخاصة بالمجلس القومي للسكان. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 /2024، فيما يخص المجلس القومي للسكان وسط حضور الدكتور طارق توفيق، أمين عام المجلس القومي للسكان.

الاتحاد العام للجمعيات الأهلية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحوار الوطنى الدكتور عبد الهادى القصبى الدكتور طلعت عبد القوى الزيادة السكانية

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